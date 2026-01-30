Fenerbahçe, Livakovic'in Dinamo Zagreb'e kiralandığını açıkladı

FENERBAHÇE, yaz transfer döneminde LaLiga ekiplerinden Girona'ya kiralanan Hırvat file bekçisi Donimik Livakovic'in kiralık sözleşmesinin feshedildiğini ve oyuncunun sezon sonuna kadar Dinamo Zagreb forması giyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Dominik Livakovic'i LaLiga ekiplerinden Girona'ya kiralamıştı. İspanyol ekibiyle yapılan görüşmeler sonucunda Livakovic'in kiralık sözleşmesi feshedildi. Sarı-lacivertliler, oyuncuyu daha sonra Hırvatistan ekiplerinden Dinamo Zagreb'e kiraladı.

Konuyla ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "İspanya'nın Girona kulübünde kiralık olarak forma giyen kalecimiz Dominik Livakovic'in sezon sonuna kadar olan geçici transfer sözleşmesi karşılıklı görüşmeler neticesinde feshedilmiş olup, oyuncumuzun sezon sonuna kadar GNK Dinamo Zagreb'e geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi.