Haberler

Fenerbahçe, Livakovic'in Dinamo Zagreb'e kiralandığını açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Girona'da kiralık olarak forma giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in sözleşmesini feshederek, oyuncunun Dinamo Zagreb'e geçici transferini gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE, yaz transfer döneminde LaLiga ekiplerinden Girona'ya kiralanan Hırvat file bekçisi Donimik Livakovic'in kiralık sözleşmesinin feshedildiğini ve oyuncunun sezon sonuna kadar Dinamo Zagreb forması giyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Dominik Livakovic'i LaLiga ekiplerinden Girona'ya kiralamıştı. İspanyol ekibiyle yapılan görüşmeler sonucunda Livakovic'in kiralık sözleşmesi feshedildi. Sarı-lacivertliler, oyuncuyu daha sonra Hırvatistan ekiplerinden Dinamo Zagreb'e kiraladı.

Konuyla ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "İspanya'nın Girona kulübünde kiralık olarak forma giyen kalecimiz Dominik Livakovic'in sezon sonuna kadar olan geçici transfer sözleşmesi karşılıklı görüşmeler neticesinde feshedilmiş olup, oyuncumuzun sezon sonuna kadar GNK Dinamo Zagreb'e geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri

İnanılmaz maçlar var! İşte temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri
Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak

Bu suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı

Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yeni karar
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri

İnanılmaz maçlar var! İşte temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
26 yıllık ara sona erdi! Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa'da dokundu

Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halılarını Türk ustalar dokudu