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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda gerginlik

İhlas Haber Ajansı - Ozan Buğra Koşar - Spor
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- Fenerbahçe Divan Kurulu'nda gerginlik Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında bir üyenin eski divan başkanı Vefa Küçük'e söylediği sözler sonrasında salonda gerginlik yaşandı.

- Fenerbahçe Divan Kurulu'nda gerginlik

İSTANBUL - Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında bir üyenin eski divan başkanı Vefa Küçük'e söylediği sözler sonrasında salonda gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında gerginlik yaşandı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Engin Turan, Vefa Küçük'ün aleyhinde yaptığı konuşma sonrasında salonda gerginlik çıktı. Turan, yaptığı konuşmada, "Ferruh Manav'ı rahmetle anıyorum. Vefa Küçük'ü ona yaptığı divandaki uygulamalarını reddediyorum, onu konuşturmamıştır. Hangi ruh haliyle burada oturuyor, şaşırıyorum" sözlerinin ardından divan üyeleri tepki gösterdi. Üyelerin yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar da Engin Turan'dan kürsüden inmesini istedi. Konuşma yaptığı yerden ayrılan Turan'a üyeler tepki gösterince arbede yaşandı. Daha sonra Engin Turan'ı güvenlik görevlileri salondan çıkarttı.

İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar - Spor

Divan Kurulu, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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