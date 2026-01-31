Fenerbahçe Divan Kurulu'na damga vuran kare

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na eski başkan Ali Koç katılım sağladı. Ancak toplantıda dikkat çeken bir ayrıntı gözlerden kaçmadı.

AZİZ YILDIRIM İÇİN AYRILAN KOLTUK BOŞ KALDI

Ali Koç'un toplantıya katılmasına rağmen, yanında ayrılan efsane başkan Aziz Yıldırım için ayrılan koltuğun boş kaldığı görüldü. Bu detay, salondaki katılımcıların da dikkatini çekti.