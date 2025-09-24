Haberler

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e 3-1 Mağlup Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, Hırvatistan deplasmanında Dinamo Zagreb ile karşılaştı. Maçı Dinamo Zagreb, Beljo'nun iki golü ve Bakrar'ın son dakikada attığı golle 3-1 kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, Hırvatistan deplasmanında Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada ceza yayında Valincic'in ceza sahası içi soluna pasında Goda'nın kale önüne ortasında Beljo topu ağlara yolladı. 2-1

62. dakikada ceza sahası dışından Szymanski'nin şutunda kaleci Nevistic topu kontrol etti.

66. dakikada Ljubicic'in ceza sahası dışından vuruşunda top üstten auta gitti.

90+5. dakikada Stojkovic'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Bakrar'ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1

Stat: Maksimir

Hakemler: Jerome Brisard, Alexis Auger, Erwan Finjean

Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc (Varela dk. 90+3), Misic, Lisica (Bakrar dk. 75), Ljubicic (Stojkovic dk. 75), Hoxha (Villar dk. 90), Beljo (Kulenovic dk. 75)

Yedekler: Ivan Filipovic, Niko Galesic, Matteo Vinlöf, Kevin Theophile-Catherine, Gabriel Vidovic, Robert Mudrazija, Marko Soldo

Teknik Direktör: Mario Kovacevic

Fenerbahçe: Ederson, Çağlar Söyüncü (Fred dk. 59), Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Szymanski (İrfan Can Kahveci dk. 72), Asensio, Brown, Nene (Oğuz Aydın dk. 71), Kerem Aktüroğlu (Cenk Tosun dk. 84), En-Nesyri

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, İsmail Yüksek

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Goller: Beljo (dk. 21 ve 50), Bakrar (dk. 90+5) (Dinamo Zagreb), Szymanski (dk. 25) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Beljo, Valincic (Dinamo Zagreb), Oosterwolde, Oğuz Aydın, Fred, Domenico Tedesco (Teknik Direktör) (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
