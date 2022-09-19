Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'a yüzleri güldüren haber! Dele Alli ve Ghezzal dönüyor

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'a Ghezzal ve Dele Alli'den iyi haber geldi. İki yıldızın çarşamba günü yapılacak antrenmanlarda yer alması beklenirken, derbi kadrosunda olmalarının ihtimali çok yüksek.

Beşiktaş'a kritik Fenerbahçe maçı öncesi yıldız futbolcularından iyi haber geldi. Dele Alli ve Ghezzal zorlu derbide sahada olabilir.

TEK EKSİK ATİBA

beIN Sports'un haberine göre; Ghezzal ve Dele Alli'nin, çarşamba günü yapılacak antrenmana katılması bekleniyor. İki oyuncunun da Fenerbahçe derbisinde kadroda yer alması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe mücadelesinde tek eksiğin Atiba olması bekleniyor.

MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ DERBİ

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Dev derbi, milli ara dönüşü 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak.