Haberler

Pota ve filedeki derbilerde Fenerbahçe'den çifte zafer

Pota ve filedeki derbilerde Fenerbahçe'den çifte zafer
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı 75-70 yenerken, Sultanlar Ligi'nde de rakibini 3-0 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı. İki branşta da elde edilen bu galibiyetler, Fenerbahçe'nin ezeli rakibi karşısındaki üstünlüğünü pekiştirdi.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Sultanlar Ligi'nde bugün oynanan derbilerde sarı-lacivertliler 2 branşta da galibiyet elde etti.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, parkeden 75-70'lik skorla galip ayrılarak ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Ev sahibinde Olcay Çakır Turgut kaydettiği 13 sayıyla takımın skoreri olurken, Kayla McBride 12, Emma Meesseman 11, Iliana Rupert de 10 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi. Sarı-kırmızılılar ise ligde 3. mağlubiyetini aldı. Ezeli rakipler arasında 2'si lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere oynanan 3 maçı da Fenerbahçe kazandı.

Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti ve ligdeki 16. galibiyetine imza attı. Sarı-lacivertliler derbiyi 19-25, 13-25, 23-25'lik setlerle kazandı. Arina Fedorovtseva kaydettiği 18 sayıyla maçın skoreri olurken, Hande Baladın ile Ana Cristina de Souza da 13'er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı

İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMaydanoz:

Cinconlar Fenerbahçe’ye rakip olamaz,antrenman yapar sadece.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ciro Immobile yeni takımına imzayı attı

Yeni takımına imzayı attı
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama

Serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Ciro Immobile yeni takımına imzayı attı

Yeni takımına imzayı attı
Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
Fenerbahçe, Galatasaray'ı zorlu derbide devirdi

Derbide kazanan 5 sayı farkla belli oldu