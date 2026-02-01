Pota ve filedeki derbilerde Fenerbahçe'den çifte zafer

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Sultanlar Ligi'nde bugün oynanan derbilerde sarı-lacivertliler 2 branşta da galibiyet elde etti.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, parkeden 75-70'lik skorla galip ayrılarak ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Ev sahibinde Olcay Çakır Turgut kaydettiği 13 sayıyla takımın skoreri olurken, Kayla McBride 12, Emma Meesseman 11, Iliana Rupert de 10 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi. Sarı-kırmızılılar ise ligde 3. mağlubiyetini aldı. Ezeli rakipler arasında 2'si lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere oynanan 3 maçı da Fenerbahçe kazandı.

Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti ve ligdeki 16. galibiyetine imza attı. Sarı-lacivertliler derbiyi 19-25, 13-25, 23-25'lik setlerle kazandı. Arina Fedorovtseva kaydettiği 18 sayıyla maçın skoreri olurken, Hande Baladın ile Ana Cristina de Souza da 13'er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. - İSTANBUL