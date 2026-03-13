Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçının ardından

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. Yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, kötü performans nedeniyle taraftarlardan özür diledi. Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic ise galibiyeti hak ettiklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, sonuçtan dolayı taraftarlardan özür diledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Göle, "Bizim adımıza değerlendirecek pek bir şey yok. İlk dakikadan 90 dakikada kadar istediğimiz performansı sergileyemedik. Böyle kötü futbol akşamı yaşattığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Stanojevic: "Büyük ve hak ettiğimiz bir galibiyetti"

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "İyi bir galibiyetin ardından kendimi iyi hissediyorum. Gösterdikleri galibiyet aruzlarından dolayı futbolcularıma saygı duyuyorum." dedi.

Ligde kalmayı umduklarını aktaran Stanojevic, şöyle devam etti:

"Büyük ve hak ettiğimiz bir galibiyetti. Fenerbahçe topu tutan taraf oldu ama tehlike oluşturamadı. Elbette ligde kalmayı umut ediyoruz, istiyoruz. Bu bizim arzumuz. Bu galibiyet bize hayatta kalma aşısı gibi geldi. Bundan sonrasında da devam edeceğiz. Fenerbahçe büyük bir kulüp ama kulübümüzün de galibiyete ihtiyacı vardı. Bunu hak ediyorduk, istiyorduk. Bazı futbolcuları yedek kulübesinde tuttum. Çünkü Fenerbahçe'nin Samsunspor ve Antalyaspor maçından sonra bir geri dönüşleri oldu. Maçın başından beri kazanma hırsıyla çıktık sahaya. Bazı oyuncularımı da bu noktada kullanmak istedim ve sonuç olarak galibiyeti elde ettik."

Fenerbahçe ile oynarken ekstra motivasyona gerek duyulmadığını dile getiren Stanojevic, şunları kaydetti:

"Büyük bir kulüp olduğundan Fenerbahçe maçı için ekstra motivasyon gerekmiyor. Ligin ilk yarısında hoca ben değildim. Başka bir hoca vardı ama maalesef Karagümrük için burada çok fazla şanssızlıklar olmuştu. Bunları izledim ve gördüm. Hoca olarak benim söyleyeceğim şey inanç. Burada inanç çok önemli. Başkandan bana, benden futbolculara, futbolculardan tüm çalışanlara kadar herkes bu maça inanç ve arzuyla çıktı."

Kaynak: AA / Süha Gür
