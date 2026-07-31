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Fenerbahçe’den yalanlama

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Fenerbahçe Kulübü, bazı yayın organlarında ve sosyal mecralarda İrfan Can Kahveci hakkında çıkan haberleri yalanladı.

Fenerbahçe Kulübü, bazı yayın organlarında ve sosyal mecralarda İrfan Can Kahveci hakkında çıkan haberleri yalanladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında, Kulüp Başkanımız Aziz Yıldırım'ın futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve Başkanımız ile Teknik Direktörümüz İsmail Kartal arasında bir görüşme gerçekleştirildiği yönünde yer alan iddialar tamamen asılsızdır. Başkanımızın bu yönde herhangi bir açıklaması veya değerlendirmesi bulunmadığı gibi, iddia edildiği şekilde Başkanımız ile Teknik Direktörümüz İsmail Kartal arasında herhangi bir görüşme de gerçekleşmemiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, kulübümüzü ilgilendiren gelişmelerin yalnızca resmi iletişim kanallarımız aracılığıyla yapılan açıklamalar doğrultusunda takip edilmesini önemle rica eder, gerçeği yansıtmayan iddia ve haberlere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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