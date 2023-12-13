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Fenerbahçe'den Umut Nayir ve eşine başsağlığı mesajı

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Fenerbahçe Kulübü, Umut Nayir ve eşi Enfal Diner Nayir'in 16 haftalık bebeklerini kaybetmeleri üzerine başsağlığı mesajı yayınladı.

Fenerbahçe Kulübü, 16 haftalık bebeklerini kaybeden Umut Nayir ve eşi Eşi Enfal Diner Nayir için başsağlığı mesajı yayınladı.

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Umut Nayir ve eşi Enfal Diner Nayir'in 16 haftalık bebeklerinin anne karnında kalbi durduğu açıklandı. Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Umut Nayir ve değerli eşi Enfal Diner Nayir'in 16 haftalık bebeklerinin vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Oyuncumuza ve ailesine başsağlığı dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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