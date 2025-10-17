Haberler

Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday
Haber Videosu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın "Çalışmalara başladık" sözleriyle duyurduğu ara transfer operasyonu netleşiyor. Sarı-lacivertliler defans, orta saha ve hücum hattı için altı yıldızla temasta.

Başkanlığa seçildikten sonra ilk basın toplantısını düzenleyen Sadettin Saran, ara transfer döneminde kaliteli oyuncu bulmanın zorluklarına dikkat çekerek, çalışmaların başladığını açıkladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco ise yönetime sunduğu raporda üç bölge için takviye talep etti: stoper, orta saha ve forvet. Futbol direktörü Devin Özek ve ekibi, bu doğrultuda transfer listesini oluşturdu.

ORTA SAHADA İLK HEDEF: LEON GORETZKA

Fenerbahçe'nin orta saha transferinde "olmazsa olmaz" olarak gördüğü isim Leon Goretzka. Alman basınından Bild Gazetesi, Fenerbahçe'nin Bayern Münih forması giyen 28 yaşındaki yıldız için temas kurduğunu duyurdu. Goretzka'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesinin uzatılmasının beklenmediği ancak Bayern'in dar rotasyon nedeniyle oyuncuyu ocak ayında bırakma ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

MİLINKOVİC-SAVIC AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Orta saha için diğer güçlü aday Sergej Milinkovic-Savic. 2023'te Al Hilal'e transfer olan Sırp futbolcu, Avrupa'ya dönmek istiyor. 30 yaşındaki yıldızın ocak ayında ayrılma niyeti olduğu, özellikle İtalyan kulüplerinin ilgisini çektiği ifade ediliyor. Fenerbahçe yönetimi, Milinkovic-Savic'in geri dönüş planını yakından takip ediyor.

MERİH DEMİRAL GERİ DÖNÜYOR MU?

Defans hattında öncelikli hedef, altyapıdan yetişen Merih Demiral. Al-Ahli forması giyen milli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kulübünün kontrat uzatma isteğine rağmen Merih'in Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı ve ayrılık görüşmelerine kısa süre içinde başlayacağı iddia edildi.

KİM MIN-JAE TAKİBİNDE

Fenerbahçe, eski stoperi Kim Min-Jae'yi de radarına aldı. Bayern Münih'te forma şansı bulmakta zorlanan Güney Koreli savunmacının devre arasında ayrılması halinde, Fenerbahçe yönetimi bu fırsatı değerlendirmeye kararlı.

HÜCUM HATTINA İKİ ADAY: DEPAY VE WAHI

Forvet hattı için temaslar Memphis Depay üzerinden ilerliyor. Hollandalı yıldızın transferi için Fenerbahçe tüm şartları zorlarken, görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtiliyor. Ayrıca, menajerler tarafından önerilen Elye Wahi için de Tedesco'nun "olabilir" raporu verdiği öne sürüldü.

DEV OPERASYON İÇİN GERİ SAYIM

Fenerbahçe yönetimi, ara transfer döneminde üç mevki için toplam altı yıldızla görüşmeleri sürdürüyor. Sadettin Saran ve Domenico Tedesco'nun hedefi, hem şampiyonluk yarışında elini güçlendirmek hem de Avrupa kupalarında rekabetçi bir kadro kurmak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Tartışmayı alevlendirecek sözler! Öcalan'dan "umut hakkı" çıkışı
AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

AK Parti'nin hazırladığı yeni paketin detayları belli oldu
Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler! Düğünlere ve lokantalara vereceklerdi

Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler
Kızı ilk kez açıkladı: İşte Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığı

Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığı ilk kez açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TCMB anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Merkez Bankası paylaştı! Piyasaların beklediği veriler şaştı
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Fenerbahçe'ye Ferdi'den kötü haber

Ferdi'den kötü haber
En zengin futbolcular belli oldu: Zirvedeki ismi tahmin ediyorsunuzdur

En zengin futbolcular listesi belli oldu: İşte zirvedeki isim
TCMB anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Merkez Bankası paylaştı! Piyasaların beklediği veriler şaştı
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
Bakırköy Metro istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti

Metroda dehşet! Yolcu raylara atlayarak intihar etti
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Rekabet Kurulu'ndan ilaç firmalarına ceza yağdı

İlaç firmalarının gizli anlaşması ortaya çıktı! Hepsine ceza yağdı
Can Holding operasyonunda eski Galatasaray sözcüsü Remzi Sanver de gözaltında

2. Dalga operasyonda "Galatasaray" detayı! Masonların da lideri
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
Bir an bile acımadı! İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar

İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar
Ekmek alırken öldürülen çocuğun mahallesi ayaklandı, hemen başka araç çağırıldı

Ekmek alırken öldürülen çocuğun mahallesini ayaklandıran karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.