Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Başkanlığa seçildikten sonra ilk basın toplantısını düzenleyen Sadettin Saran, ara transfer döneminde kaliteli oyuncu bulmanın zorluklarına dikkat çekerek, çalışmaların başladığını açıkladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco ise yönetime sunduğu raporda üç bölge için takviye talep etti: stoper, orta saha ve forvet. Futbol direktörü Devin Özek ve ekibi, bu doğrultuda transfer listesini oluşturdu.

ORTA SAHADA İLK HEDEF: LEON GORETZKA

Fenerbahçe'nin orta saha transferinde "olmazsa olmaz" olarak gördüğü isim Leon Goretzka. Alman basınından Bild Gazetesi, Fenerbahçe'nin Bayern Münih forması giyen 28 yaşındaki yıldız için temas kurduğunu duyurdu. Goretzka'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesinin uzatılmasının beklenmediği ancak Bayern'in dar rotasyon nedeniyle oyuncuyu ocak ayında bırakma ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

MİLINKOVİC-SAVIC AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Orta saha için diğer güçlü aday Sergej Milinkovic-Savic. 2023'te Al Hilal'e transfer olan Sırp futbolcu, Avrupa'ya dönmek istiyor. 30 yaşındaki yıldızın ocak ayında ayrılma niyeti olduğu, özellikle İtalyan kulüplerinin ilgisini çektiği ifade ediliyor. Fenerbahçe yönetimi, Milinkovic-Savic'in geri dönüş planını yakından takip ediyor.

MERİH DEMİRAL GERİ DÖNÜYOR MU?

Defans hattında öncelikli hedef, altyapıdan yetişen Merih Demiral. Al-Ahli forması giyen milli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kulübünün kontrat uzatma isteğine rağmen Merih'in Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı ve ayrılık görüşmelerine kısa süre içinde başlayacağı iddia edildi.

KİM MIN-JAE TAKİBİNDE

Fenerbahçe, eski stoperi Kim Min-Jae'yi de radarına aldı. Bayern Münih'te forma şansı bulmakta zorlanan Güney Koreli savunmacının devre arasında ayrılması halinde, Fenerbahçe yönetimi bu fırsatı değerlendirmeye kararlı.

HÜCUM HATTINA İKİ ADAY: DEPAY VE WAHI

Forvet hattı için temaslar Memphis Depay üzerinden ilerliyor. Hollandalı yıldızın transferi için Fenerbahçe tüm şartları zorlarken, görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtiliyor. Ayrıca, menajerler tarafından önerilen Elye Wahi için de Tedesco'nun "olabilir" raporu verdiği öne sürüldü.

DEV OPERASYON İÇİN GERİ SAYIM

Fenerbahçe yönetimi, ara transfer döneminde üç mevki için toplam altı yıldızla görüşmeleri sürdürüyor. Sadettin Saran ve Domenico Tedesco'nun hedefi, hem şampiyonluk yarışında elini güçlendirmek hem de Avrupa kupalarında rekabetçi bir kadro kurmak.