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Fenerbahçe'den sürpriz karar! Mesut Özil ile Ali Koç bir araya geliyor

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil için yönetim yeni bir hamleye hazırlanıyor. Yıldız futbolcuyu dinleme kararı alan Ali Koç ve kurmayları, yıldız futbolcunun kulüpteki son durumunu netleştirecek.

Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de performansıyla hayal kırıklığı yaratan Mesut Özil, İsmail Kartal döneminde kadro dışı kalmıştı. Jorge Jesus da kadro dışı kararının devam edeceğini açıklamıştı ancak sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı.

MESUT ÖZİL'İ DİNLEME KARARI ALDILAR

Fanatik'in haberine göre, Sarı-lacivertli idarecilerin, daha önce af konusunda kesin bir tavır koysa da karşılıklı açıklamalar sonrası, Mesut Özil'i dinleme kararı aldığı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde başkan Ali Koç ve kurmaylarının, Mesut Özil konusunu netleştirmesi bekleniyor.

GEÇEN SEZON 11 KEZ SKORA KATKI VERDİ

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 26 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 9 gol atıp, 2 asist yaptı.

Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Mesut Özil Ali Koç Spor Haberler

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