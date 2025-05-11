Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak Osimhen hamlesi
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen için Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddiası ortalığı karıştırdı. Menajerler aracılığıyla 26 yaşındaki Nijeryalı forvetin bonservisini almak için Napoli'nin kapısını çalan Fenerbahçe'nin bir takım girişimlerde bulunduğu öğrenildi. İtalyan ekibinin ise durumu Galatasaray'a bildirdiği ifade edildi.
Şampiyonluk için bu hafta oynanacak olan Kayserispor maçını bekleyen Galatasaray'da takımın en golcü futbolcusu Victor Osimhen'in geleceği ise belirsizliğini koruyor.
NAPOLİ'NİN KAPISINI ÇALDILAR
Aslan'ın bonservisini almak için görüşmelere devam ettiği İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye ezeli rakip Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak bir teklif geldiği iddia edildi.
TÜM KULVARLARDA 33 GOL KAYDETTİ
Sarı-lacivertli ekibin menajerler aracılığıyla bu sezon tüm kulvarlarda 33 gol kaydetmeyi başaran 26 yaşındaki Nijeryalı forvetin bonservisini almak için Napoli'nin kapısını çaldığı ve bir takım girişimlerde bulunduğu öğrenildi.
GALATASARAY'A HABER VERDİLER
Spor yazarı İbrahim Seten'in haberine göre Napoli yönetimi ise durumu Galatasaray'a bildirdi. Galatasaray'ın bu hamleye yanıtının ne olacağı ise merak konusu.