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Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay yaratacak gönderme

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Fenerbahçe, haftaya damgasını vuran Galatasaray-Trabzonspor maçı için çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada "Galatasaray'a yönelik "Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan olaylı Galatasaray-Trabzon spor maçı için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertliler, söz konusu paylaşımda " Galatasaray'a yönelik "Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!" ifadeleri kullandı.

Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde;

2024-25 SEZONU MANŞETİ: "TFF İLE DÜŞMANIZ (?!)"

16. Hafta Galatasaray-Trabzon spor Maç Özeti:

-Faul Uydurulmasa: 2. golün yok!

-88. dakikada aleyine penaltı çalacak cesaret yok!

-Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok!

-Üç (3) sarı kartın verilmemiş!

-Bir (1) kırmızı kartın verilmemiş!

-Adaletsizlikten şikayet (!) edip çığırtkanlık yapan riyakar yöneticin var!

-Yabancı hakem sorusuna cevabın yok!

Türk spor tarihinin en büyük yalanı;

"Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir." sözüyle

Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıStars64:

Tam isabet, 'cuk' diye oturmuş açıklama..

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Haber YorumlarıHakan Kara:

2 haftada 2 uyduruk penştıyı unutmuşsunuz

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