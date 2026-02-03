Haberler

Kocaelispor - Fenerbahçe maçının ardından

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, Kocaelispor karşısında alınan 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi. Talisca, zorlu bir maç oynadıklarını ve özellikle ikinci topların kazanımının belirleyici olduğunu ifade etti.

Talisca, maçı ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Zorlu bir maç oynadıklarını anlatan Talisca, kendileri açısından önemli olanın 3 puanı almak olduğunu ifade ederek, "Her ne kadar zemin zorlu olsa da 3 puanı almak bizim açımızdan değerli ve önemliydi." ifadelerini kullandı.

Talisca, bir gazetecinin atmosferle ilgili ne düşündüğünü sorması üzerine, Fenerbahçe'ye karşı oynandığı için atmosferin güzel olmasının normal olduğunu vurguladı. Taraftarın da güzel bir atmosfer yarattığını söyleyen Talisca, "Ben de futbolcu olarak böyle bir ambiyansta oynamayı tercih ederim, daha keyif veren bu." dedi.

Talisca, bir basın mensubunun yeni sözleşme bağlanma beklentisinin performansını etkileyip etkilemediği sorusunu ise şöyle cevap verdi:

"Hayır beni etkilemiyor. Çalışmamı etkilemiyor. Ben profesyonel bir futbolcuyum ve çalışmama odaklıyım. Bugün de bana göre maç özelinde kolektif olarak iyi bir performans ortaya koyduk. Özellikle ikinci topların kazanımı önemli ve belirleyiciydi. Rekabeti yüksek bir maçtı. Tabii ki hedefimiz bu maçı kazanmaktı."

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Spor
Haberler.com
500

