Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde harekatı

Gelecek sezon tüm kulvarlarda geniş bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, dış transferin ardından iç transferde de harekete geçti.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Hollandalı sol bek oyuncusu Jayden Oosterwolde ile sözleşme yenilemek için resmi görüşmelere başladı. Sarı-lacivertliler ile 2027 yılına dek sözleşmesi devam eden 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin kısa süre içerisinde uzatılması bekleniyor.

39 MAÇ KAÇIRDI

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonun 9. hafta karşılaşmasında Samsunspor ile oynanan maçta çarpaz bağ sakatlığı yaşayan yıldız isim, bu sakatlık sonrası 39 maçta forma şansı bulamadı.