Fenerbahçe transfer ateşini yaktı: Yıldız futbolcuya 4,5 yıllık imza

Süper Lig'de ara transfer dönemi 2 Ocak itibarıyla resmen başlarken, Fenerbahçe de transferde ilk imzayı attı. Sarı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek adına Anthony Musaba'yı renklerine bağladı.

MUSABA İÇİN İMZALAR ATILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı resmen kadrosuna kattı. Transferde resmi işlemler tamamlanırken, futbolcu sarı-lacivertli kulüple sözleşmeye imza attı.

4.5 YILLIK SÖZLEŞME, 1 MİLYON EURO MAAŞ

Anthony Musaba'nın Fenerbahçe ile 4.5 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. 22 yaşındaki futbolcunun yıllık 1 milyon euro maaş kazanacağı belirtildi.

SERBEST KALMA BEDELİ ÖDENDİ

Samsunspor'a, oyuncunun serbest kalma bedeli olan 5.7 milyon euro ödendi. Böylece Fenerbahçe, ara transfer dönemindeki ilk transferini resmen gerçekleştirdi.