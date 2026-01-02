Fenerbahçe transfer ateşini yaktı: Yıldız futbolcuya 4,5 yıllık imza
Ara transfer dönemi başlar başlamaz Fenerbahçe ilk hamlesini yaptı ve Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'yı kadrosuna kattı. Musaba, Fenerbahçe ile 4.5 yıllık bir anlaşma imzaladı. Transfer için Samsunspor'a oyuncunun serbest kalma bedeli olan 5.7 milyon euro ödendi.
Süper Lig'de ara transfer dönemi 2 Ocak itibarıyla resmen başlarken, Fenerbahçe de transferde ilk imzayı attı. Sarı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek adına Anthony Musaba'yı renklerine bağladı.
MUSABA İÇİN İMZALAR ATILDI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı resmen kadrosuna kattı. Transferde resmi işlemler tamamlanırken, futbolcu sarı-lacivertli kulüple sözleşmeye imza attı.
4.5 YILLIK SÖZLEŞME, 1 MİLYON EURO MAAŞ
Anthony Musaba'nın Fenerbahçe ile 4.5 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. 22 yaşındaki futbolcunun yıllık 1 milyon euro maaş kazanacağı belirtildi.
SERBEST KALMA BEDELİ ÖDENDİ
Samsunspor'a, oyuncunun serbest kalma bedeli olan 5.7 milyon euro ödendi. Böylece Fenerbahçe, ara transfer dönemindeki ilk transferini resmen gerçekleştirdi.