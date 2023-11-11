Fenerbahçe'den gitti, kendini buldu! Bruma yıllar sonra milli takıma yeniden seçildi

EURO 2024 Elemeleri'nde Lihtenştayn ve İzlanda ile karşılaşacak Portekiz Milli Takımı, Fenerbahçe'den Braga'ya transfer olan Bruma'yı 4 yıl sonra yeniden aday kadroya dahil etti.

Son olarak 14 Kasım 2019'da Portekiz Milli Takımı'na çağrılan Bruma, yeniden milli takıma seçilmenin gururunu yaşadı. Fenerbahçe'den transfer olduğu Braga'daki etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çeken 29 yaşındaki futbolcu, Portekiz'in EURO 2024 Elemeleri'nde Lihtenştayn ve İzlanda ile oynayacağı maçların kadrosunda olacak.

TAKIM ARKADAŞLARI TEBRİK ETTİ

Portekiz Milli Takımı'na davet aldığını televizyondan öğrenen Bruma'nın o anları Braga'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Oldukça mutlu olduğu görülen futbolcuyu takım arkadaşları tek tek tebrik etti.

9 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Bruma bu sezon Braga formasıyla 17 maça çıktı. Portekili futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.