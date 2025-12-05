Haberler

Fenerbahçe'den Galatasaray-Samsunspor maçı sonrası olay yaratacak açıklama

Güncelleme:
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Samsunspor maçı sonrası bir açıklama paylaştı. Yapılan açıklamada, son dakikada Samsunspor lehine verilmeyen penaltı pozisyonuna tepki gösterildi.

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Galatasaray- Samsunspor maçı sonrasında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, karşılaşmanın hakem ekibine tepki gösterilirken, Samsunspor lehine verilmeyen penaltı pozisyonuna vurgu yapıldı.

İşte Fenerbahçe'nin o açıklaması:

''Bugün oynanan Galatasaray–Samsunspor karşılaşmasının son dakikalarında yaşanan ve tüm kamuoyunun açık biçimde gördüğü penaltı pozisyonunun, hem sahadaki hakem hem de VAR tarafından değerlendirilmemiş olması, Türk futbolu adına ciddi bir soru işaretidir.

Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hakem tartışmalarının içine girmemeyi, odağımızı sahaya ve oyuna vermeyi özellikle tercih ettik. Ancak bu tercihimiz, açık hataların görmezden gelinmesini kabullendiğimiz anlamına gelmez.

Hakemlerin ve VAR'ın standardının, ligin kaderini doğrudan etkileyen bu denli belirleyici anlarda dahi sağlanamaması; sadece bir kulübün değil, Türk futbolunun tamamının problemidir.

Bizim tek beklentimiz, herkes için adil, şeffaf ve eşit uygulanan bir yönetim anlayışıdır. Fenerbahçe, hiç kimsenin lehine ayrıcalık istemez; ama kimsenin de aleyhine oluşabilecek bir düzenin parçası olmayı kabul etmez.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve ilgili kurullarının bu konuda acil bir açıklama yapması, yaşanan pozisyonun gerekçesini kamuoyuna şeffaf biçimde sunması Türk futbolu adına zorunluluktur. Fenerbahçe Spor Kulübü, rekabetin saha içinde kazanıldığı bir lig için gereken her adımın takipçisi olacaktır.''

500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Galatasaray ın galibiyetini Kadıköy de hakem yerken, Galatasaray dan topu sürekli haksız kararlarla alıp febe oyuncularina verip Galatasaray ı 40 dakika boyunca kendi yarisahasına hapsederken ve golü yedirirken sesi çıkmayan kulüp bugün adalet diyor. Cidden kıyamet yaklaşıyor. Yakında Hz İsa da yeryüzüne döner. :)

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme80
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgp75fvwpkv:

GS yenseydiniz sahanızda Tribün ışıklandırma ile olmuyor bu işler.pozisyon penaltı değil

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme77
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Nerenle izledin ki penalti degil diyorsun

yanıt30
yanıt19
Haber YorumlarıEmre Zeybek:

güzel kardeşim ben gs liyim bugun onlara yarın bize bu pozisyon net penaltıdır ki bahattin duran bile penaltı dedi bu pozisyona biraz adil konuş....

yanıt20
yanıt10
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Bunlar ne utanmaz adamlar ya! 11 maçın 7 maçı rakip 10 kişi oynamış bir Fenerbahçe söylüyor. Hem de rakip galipken kırmızı kartlar çıkıyor ama Fenerbahçe'nin cazgırlarına kart yok.

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme57
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Galatasaray her tarafı ile ŞAİBELİDİR. O kadar kaçak gırboşcı. Bahis playlsto. Faiz olayları dünya da tek takımda toplanmış.

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıirfan Çoban:

Bu şikeci zihniyeti bir an önce son bulmalıdır. Ülke futbol ahlakı bitmiş durumdadır. Acilen gereken yapılmalıdır.

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
