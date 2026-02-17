Haberler

Edson Alvarez ameliyat oldu

Edson Alvarez ameliyat oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Meksikalı futbolcu Edson Alvarez'in planlı bir ameliyat geçirdiğini duyurdu. Kulüp, operasyonun başarılı geçtiğini ve Alvarez'in tedavisinin sağlık ekibi tarafından takip edileceğini belirtti.

Fenerbahçe, Meksikalı oyuncu Edson Alvarez'in ameliyat olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten Alvarez'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Edson Alvarez, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı değerlendirmeler neticesinde planlı bir operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan ameliyatın ardından oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüz sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilecektir. Edson Alvarez'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

Galatasaray, Juventus'u cehennemden çıkarmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu

Mezarlıkta dehşete düşüren manzara
Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu

Al Nassr'ın yıldız ismi Müslüman oldu
Arkadaşının ısrarıyla açtığı banka hesabı başına bela oldu

Arkadaşının ısrarını kıramadı, mahkeme "hapis" dedi
Haaretz: İsrailli firmalar, 'araba istihbaratı' teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

İsrail'in yeni yöntemi akılalmaz! O araçlarla neler yapıyorlar neler
Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu

Mezarlıkta dehşete düşüren manzara
Kayseri'de büyü yaptığı iddia edilen 2 çocuk yakalandı

Ne hırsızlık ne de yangın! Çocukların amaçları tüyler ürpertti
17 yaşındaki üç çocuktan milyonluk kuyumcu soygunu

Silah, maske, biber gazı... 17 yaşındaki üç çocuktan milyonluk soygun