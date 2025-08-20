Fenerbahçe'den bomba Cengiz Ünder kararı

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, bu akşam konuk edeceği Benfica maçı öncesi UEFA kadrosunda değişikliğe gitti.

CENGİZ KADRODA

Fenerbahçe sakatlığı bulunan Cenk Tosun'u UEFA'ya bildirilen listeden çıkardı ve onun yerine daha önce kadroya alınmayan Cengiz Ünder'i dahil etti.

CENK TOSUN LİSTEDEN ÇIKARILDI

Göztepe maçında sakatlık yaşayan Cenk Tosun, UEFA listesinden çıkarıldı. Fenerbahçe'nin Benfica'yı konuk edeceği maç bu akşam saat 22:00'de başlayacak.