Fenerbahçe'den bomba Cengiz Ünder kararı

Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişikliğe giderek sakatlanan Cenk Tosun'u listeden çıkardı ve yerine Cengiz Ünder'i dahil etti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, bu akşam konuk edeceği Benfica maçı öncesi UEFA kadrosunda değişikliğe gitti.

CENGİZ KADRODA

Fenerbahçe sakatlığı bulunan Cenk Tosun'u UEFA'ya bildirilen listeden çıkardı ve onun yerine daha önce kadroya alınmayan Cengiz Ünder'i dahil etti.

CENK TOSUN LİSTEDEN ÇIKARILDI

Göztepe maçında sakatlık yaşayan Cenk Tosun, UEFA listesinden çıkarıldı. Fenerbahçe'nin Benfica'yı konuk edeceği maç bu akşam saat 22:00'de başlayacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (1)

burkibey:

cenk kadroya alınmamış. yüreğim parçalandı. pamuk prenses

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
