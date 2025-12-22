Haberler

Galatasaraylılar duymasın! Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor

Geçen sezon Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Ademola Lookman için bu kez Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı yıldızın transferini bitirmek için yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor.

  • Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Nijeryalı futbolcu Ademola Lookman'ı transfer etmek için yeniden temaslara başlamaya hazırlanıyor.
  • Fenerbahçe ile Lookman arasında anlaşma sağlanmasına rağmen 'İstanbul olayı' nedeniyle transfer süreci askıya alındı ve taraflar masadan kalktı.
  • Fenerbahçe, Atalanta'nın talep ettiği bonservis bedelini 30-35 milyon euro seviyelerine çekmeyi hedefliyor.

Geçen sezon Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Ademola Lookman için bu kez Fenerbahçe harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Atalanta forması giyen Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak için yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEN DÜŞMEMİŞTİ

Ademola Lookman, geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın da ilgilendiği isimler arasında yer almış ancak transfer gerçekleşmemişti. O dönemde sarı-kırmızılıların girişimleri sonuçsuz kalırken, yıldız futbolcu kariyerine Atalanta'da devam etmişti.

FENERBAHÇE YENİDEN TEMAS KURUYOR

Fenerbahçe, daha önce Lookman'ın menajeriyle görüşerek 28 yaşındaki oyuncunun şartlarını sordu. Yapılan temaslarda sarı-lacivertlilerin, Nijeryalı yıldız için çift haneli maaş seviyelerine kadar çıktığı öğrenildi.

ANLAŞMA NOKTASINDAN DÖNÜLDÜ

İbrahim Seten'in haberine göre, Fenerbahçe ile Lookman arasında anlaşma sağlanmasına rağmen "İstanbul olayı" nedeniyle transfer süreci askıya alındı ve taraflar masadan kalktı.

BAŞKANDAN "BİTİRİN" TALİMATI

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları'nın, Başkan Sadettin Saran'ın "Bitirin" talimatı verdiği Lookman için kısa süre içinde yeniden temaslara başlaması bekleniyor. Sarı-lacivertli yönetim, transferi sonuçlandırmakta kararlı.

BONSERVİS BEDELİ DÜŞÜRÜLMEK İSTENİYOR

Fenerbahçe, Atalanta'nın talep ettiği bonservis bedelini 30-35 milyon euro seviyelerine çekmeyi hedefliyor. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

