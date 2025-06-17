Fenerbahçe'den ayrılan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu: Yapabileceğim yorum insanları...

Fenerbahçe'den ayrılan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu: Yapabileceğim yorum insanları...
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'deki asbaşkanlık görevinden sürpriz bir şekilde ayrılan Acun Ilıcalı çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Neden ayrıldığı büyük merak konusu olan Ilıcalı, "Şu anda her şeyi gizli tutmak istiyorum çünkü olanlar kulüp içinde yaşandı ve yapabileceğim herhangi bir yorum insanları incitebilir, bunu istemiyorum. Şu anda ayrılışımla ilgili herhangi bir yorum yapmak istemiyorum" dedi.

Fenerbahçe'deki asbaşkanlık görevinden ayrılan Acun Ilıcalı, Hull Daily Mail'e açıklamalarda bulundu.

"SÜPERMEN OLMADIĞIMI GÖRDÜM"

Acun Ilıcalı, " Fenerbahçe'de bir yıl boyunca sorumluluk aldım ve elbette bununla gurur duyuyorum. Dominik Cumhuriyeti ve İstanbul'da işleri olan bir iş adamı olarak Hull City'yi satın altıktan sonra her şeyi organize edebildim ancak bu kolay olmadı. Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı olduğumda, bu büyük bir sorumluluktu ve bu görevi çok sevdim. Başa çıkabildim ancak benim için ağır bir yük oldu. Hayal edilebilecek en yoğun hayatı yaşarken, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı olduğumda kulüpte çok uzun saatler geçirmeye başladım, iş yükü gerçekten çok ağırdı ve Süpermen olmadığımı gördüm." dedi.

"HER ŞEYİ GİZLİ TUTMAK İSTİYORUM"

Fenerbahçe ile ilgili sözlerine devam eden Acun Ilıcalı, "Şu anda her şeyi gizli tutmak istiyorum çünkü olanlar kulüp içinde yaşandı ve yapabileceğim herhangi bir yorum insanları incitebilir, bunu istemiyorum. Şu anda ayrılışımla ilgili herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Ayrılmaya karar verdim ve çok iyi bir arkadaşım olan başkan Ali Koç'tan izin istedim. O da bana izin verdi. Ali Koç, kulüp adına bir açıklama yaparak çabalarımı takdir ettiğini söyledi. Bu benim için çok anlamlı. Her zaman olduğu gibi büyük bir taraftar olmaya devam edeceğim ve Şükrü Saraçoğlu'na düzenli olarak gideceğim." diye konuştu.

"ZOR ZAMANLAR GEÇİRDİM"

Sözlerine devam eden Acun Ilıcalı, "Gerçekten zor zamanlar geçirdiğimi söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin hem iç saha hem de deplasman maçlarının hepsinde kulübü temsil ettim, bu benim için bir onurdu ancak Hull City de benim için çok önemliydi. Benim için çok zor zamanlardı. Kariyerimin en zor yılıydı." sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Savaşta 5. gün! İran Tel Aviv'i, İsrail Tebriz'i vuruyor

İran Tel Aviv'i, İsrail ise Tebriz'i vuruyor
Trump, G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı! Sebebi ortalığı karıştırdı

Trump, G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı! Sebebi ortalığı karıştırdı
İran'ı saldırıdan 3 gün önce uyaran ülke: İsrail sizi vuracak

İran'ı saldırıdan 3 gün önce uyaran ülke: İsrail sizi vuracak
Sette öfke patlaması! Final sahnesi çekilirken ortalık karıştı

Star TV setinde olay çıktı! Ünlü oyuncudan küfür yağmuru
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYakup Ayfer:

yapı yok! mu? yani..

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSpartakus:

ali seni kesin kovmuştur

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran mı İsrail mi? Kuzey Kore, tüm dünyanın kilitlendiği savaşta tarafını seçti

Kuzey Kore, tüm dünyanın kilitlendiği savaşta tarafını seçti
İran'ın saldırılarında Demir Kubbe arızalandı, füzeler Tel Aviv'e düştü

Demir Kubbe arızalandı, füzeler Tel Aviv'i yangın yerine çevirdi
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğünü sağladık

Savaşın seyrini değiştirecek sözler: Artık hava üstünlüğü bizde
İran'dan kaçanlar evlerinin 'son fotoğraflarını' paylaşıyor

İran'dan kaçanlar evlerinin "son fotoğraflarını" paylaşıyor
Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz

Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz
Kene kabusu büyüdü: Ölü sayısı 8'e çıktı

Kabus her geçen gün büyüyor! Ölü sayısı 8'e yükseldi
İsrail'in Demir Kubbe'si Tel Aviv'i vurdu! O anlar kamerada

Demir Kubbe kendini vurdu! O anlar kamerada
İsrail'i yatlarla terk edenler Güney Kıbrıs'a akın etti

İsrail'i yatlarıyla terk edenler o bölgeye akın etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.