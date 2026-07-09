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Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde antrenman yaptı. Kartal, oyuncularının istekli oyununa olumlu yanıt verdiğini ve takımın mutlu olduğunu belirtti.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Konaklanan otelin sahasında teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Antrenman öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularının çok iyi çalıştığını ifade etti.

İstediği talepkar oyuna futbolcularının olumlu yanıt verdiğini aktaran deneyimli teknik adam, oyun felsefesinin takımını mutlu ettiğini dile getirdi.

Kartal, ayrıca teknik heyet olarak ekiplere ayrıldıklarını ve sakatlığı bulunan oyuncularla ayrı, milli takımlardan dönenlerle ayrı ekip şeklinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Süha Gür
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