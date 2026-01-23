Haberler

Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer

Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Güncelleme:
Fenerbahçe, eski golcüsü Vedat Muriqi için transfer çalışmalarına hız verdi. Ertan Torunoğulları ve Devin Özek, İspanya'ya giderek Mallorca yetkilileriyle görüşmeler yapacak. Sarı-lacivertli ekip, Mallorca'ya 12 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklif sunmayı planlıyor. Transfer sürecinin kısa süre içinde netlik kazanabileceği belirtiliyor.

  • Fenerbahçe, eski golcüsü Vedat Muriqi için transfer çalışmalarına hız verdi.
  • Fenerbahçe temsilcileri, Mallorca yetkilileriyle Vedat Muriqi transferi için görüşmeler yapmak üzere İspanya'ya gidiyor.
  • Fenerbahçe, Mallorca'ya 12 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklif sunmayı planlıyor.

Fenerbahçe, eski golcüsü Vedat Muriqi için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli ekip, İspanya temasları için hazırlıklarını tamamladı.

İSPANYA'YA GİDİYORLAR

Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları ve Devin Özek'in, birkaç gün içinde İspanya'ya giderek Mallorca yetkilileriyle Vedat Muriqi transferi için görüşmeler yapacağı öğrenildi.

12 MİLYON EURO + BONUS TEKLİFİ

Sarı-lacivertlilerin, Mallorca'ya 12 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklif sunmayı planladığı belirtildi. Görüşmelerin seyrine göre transfer sürecinin kısa süre içinde netlik kazanabileceği ifade ediliyor.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMGk:

Bence Anelka'yı da alın o da iyi topçudur size baya faydası oldu on numaraya da Alex geldi mi tadından yenmez

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkadirozerr:

trnsferlerle yenilgilermi unutlck işte türk futbolu aklı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Gelsin sipariş haberler, yersen!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

