Fenerbahçe'den apar topar gönderilen Diego Carlos, yeni takımında hayata döndü

Fenerbahçe'den Serie A ekibi Como'ya kiralanan Diego Carlos, Fiorentina karşısında ilk maçına çıktı. 90 dakika boyunca başarılı performansı sergileyen Diego Carlos, teknik heyetten tam not aldı. İtalyan taraftarlar, 32 yaşındaki oyuncu için ''Geçilemeyen duvar'' yorumları yaptı.

Fenerbahçe'nin Serie A ekibi Como'ya kiraladığı 32 yaşındaki Brezilyalı stoper Diego Carlos, yeni takımında ilk maçına çıktı.

DIEGO CARLOS İLK MAÇINDA YILDIZLAŞTI

Diego Carlos'un formasını giydiği Como, deplasmanda Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Como, mücadeleyi 2-1 kazandı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Diego Carlos, apar topar gönderildiği Fenerbahçe'den sonra yeni takımında hayata döndü ve 90 dakika boyunca gösterdiği performansla yıldızlaştı.

''GEÇİLEMEYEN DUVAR''

Tecrübeli oyuncu, ilk maçını 7.3 rating ile tamamlarken, teknik heyetten de tam not aldı. Rakiplerine hiçbir pozisyonda geçit vermeyen Diego Carlos için İtalyan taraftarlar, ''Geçilemeyen duvar'' yorumlarında bulundu. Carlos, maç sonunda taraftarların isteğini geri çevirmeyerek onlarla tek tek fotoğraf da çekildi.

İşte Diego Carlos'un maç istatistikleri;

  • 41 topla buluşma
  • 24/29 pas isabeti
  • 3/5 uzun pas
  • 4/5 ikili mücadele
  • 1/1 hava topu
  • 6 uzaklaştırma
  • 1 pas arası
  • 1 top kapma
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
