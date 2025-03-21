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Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı

Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
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Fenerbahçe'nin sezon başında 8 milyon euro kiralama bedeliyle Al-Ahli'den kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, performansıyla Jose Mourinho'nun beklentilerinin altında kaldı. Son dönemde hocası ile atışan futbolcunun Fenerbahçe'deki geleceği merak konusuydu. Ancak son gelişmelere göre, Saint-Maximin'in kadro dışı bırakıldığı iddiaları yalanlandı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin sezon başında 8 milyon euro kiralama bedeliyle Al-Ahli'den kadrosuna kattığı Fransız yıldız Allan Saint-Maximin, beklentilerin altında kaldı. Teknik direktör Jose Mourinho ile son dönemde yaşadığı gerilim sonrası, tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğe girdi.

"KADRO DIŞI KALDI" İDDİALARI YALANLANDI

Devre arasında Napoli'ye transferi son anda gerçekleşmeyen Saint-Maximin, bu süreçten sonra gözden düştü. Son günlerde Mourinho ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle kadro dışı bırakıldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe, Fransız oyuncu hakkında böyle bir karar almadı.

Şu an bireysel çalışmalarına devam eden tecrübeli oyuncunun, sezon sonuna kadar maç kadrolarında yer almasının beklenmediği ifade ediliyor. Fenerbahçe camiasında büyük yankı uyandıran bu gelişmelerin ardından gözler, yönetimin ve Mourinho'nun vereceği nihai karara çevrildi.

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
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