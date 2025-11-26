Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle
Fenerbahçe Futbol AŞ, 1 milyar 250 milyon lira olan şirket sermayesini, nakit bedelli olarak 6 milyar 250 milyon liraya çıkarma kararını KAP'a bildirdi.
- Fenerbahçe Futbol AŞ, şirket sermayesini 1 milyar 250 milyon liradan 6 milyar 250 milyon liraya çıkarma kararı aldı.
- Sermaye artışı 5 milyar lira nakit bedelli olarak gerçekleşti.
- Artırılan sermayenin 205 milyon liralık kısmı (A) Grubu nama yazılı, 4 milyar 795 milyon liralık kısmı ise (B) Grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilecek.
Fenerbahçe Futbol AŞ, 1 milyar 250 milyon lira olan şirket sermayesini, nakit bedelli olarak 6 milyar 250 milyon liraya çıkarma kararı aldı.
5 MİLYAR LİRALIK HAMLE
Fenerbahçe Futbol AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket bugünkü toplantısında 1 milyar 250 milyon lira olan sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 5 milyar lira nakit bedelli olarak yüzde 400 artırılarak 6 milyar 250 milyon liraya çıkarılmasına karar verdi.
Fenerbahçe, nakden artırılan 5 milyar lira sermayeyi temsil edecek payların 205 milyon lira nominal değerli kısmının (A) Grubu nama yazılı ve 4 milyar 795 milyon lira nominal değerli kısmının ise (B) Grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesini ve B Grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasını kararlaştırdı.