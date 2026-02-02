Haberler

Sidiki Cherif, Fenerbahçe'nin 6. Fransız oyuncusu oldu

Sidiki Cherif, Fenerbahçe'nin 6. Fransız oyuncusu oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Sidiki Cherif ile tarihindeki 6. Fransız futbolcuyu bünyesine katmış oldu. 19 yaşındaki santrfor, Ligue 1'de 19 maçta 4 gol attı.

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı 19 yaşındaki santrfor Sidiki Cherif, kulüp tarihinin 6. Fransız futbolcusu oldu.

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, 4. transferini Sidiki Cherif ile yaptı. Sarı-lacivertliler, Cherif'i satın alma opsiyonuyla 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kiraladı. Angers altyapısından yetişen Fransız oyuncu, profesyonel kariyerine de yine aynı takımla 2023 yılında başladı. Siyah-beyazlı ekiple 2023-2024 sezonunda Ligue 2'de mücadele eden Cherif, takımının 1 yıllık aranın ardından yükseldiği Ligue 1'de 3'ü ilk 11 olmak üzere 7 maçta görev yaptı. Cherif, 2025-2026 sezonu itibarıyla takımın değişmez isimlerinden oldu. 19 yaşındaki forvet, ligde 19 maçta forma giydi ve 4 gole imza attı. Santrfor ve sol kanat oynayan Cherif, 2025-2026 sezonu 2. yarısından itibaren Fenerbahçe forması giyecek.

Sarı-lacivertlilerin 6. Fransızı

Sidiki Cherif, Fenerbahçe'nin 6. Fransız futbolcusu olarak kayıtlara geçti. Nicolas Anelka, 2005 yılında imza attığı sarı-lacivertlilerde ilk Fransız futbolcu oldu. Bu tarihten 11 yıl sonra ise ara transfer döneminde 2 Fransız kadroya dahil oldu. Kanarya, ocak ayında Matteo Guendouzi'yi renklerine bağladı.

Sarı-lacivertlilerde forma giyen Fransız futbolcular şöyle:

"Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin, Matteo Guendouzi." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Gecenin sunucusundan Trump'a bomba 'Epstein' göndermesi

Dünyanın izlediği törende Trump'ı küplere bindiren sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bunlar nasıl çocuk? Görüntüyü izleyenler emniyeti etiketledi

Bunlar nasıl çocuk?
Lağım patladı, Gervais'in 'Sapıklar' dediği konuşma yeniden gündem oldu

Lağım patladı, görüntü yeniden gündem oldu: Kesin sesinizi sapıklar
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Bunlar nasıl çocuk? Görüntüyü izleyenler emniyeti etiketledi

Bunlar nasıl çocuk?
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular

Terör örgütünden Şara'ya skandal liste! Türkiye'ye meydan okudular
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda