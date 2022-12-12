Fenerbahçe'deki sakat futbolculardan şampiyonluk kadrosu kurulur! Takımın yarısı yok

Sarı-Lacivertliler'deki sakatlık raporu netleşti. Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de 8 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

EN CİDDİSİ JOAO PEDRO

Ravo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında bileğinden sakatlanan Joao Pedro'nun tedavisi yaklaşık 3 ay sürecek. Pedro'nun yerine forvet transferi yapılması gündemde.

EN ERKEN DÖNEN EMRE MOR

Sarı-Lacivertliler'de Emre Mor'un 1-2 gün içinde takıma katılması bekleniyor. Yaklaşık 3 aydır forma giymeyen Luan Peres'in de bir hafta içinde kontrollü şekilde çalışmalara dahil edilme ihtimali var.

ARDA GÜLER VE ALIOSKİ YOK

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'in tedavisinin 10 gün daha sürmesi bekleniyor. Ezgjan Alioski'nin tedavisi ise minimum 2 hafta sürecek.

VALENCIA VE ALTAY BELİRSİZ

Enner Valencia ile bel ağrıları bulunan Altay Bayındır'ın durumu tam olarak net değil. Ancak iki ismin de kısa süre içinde takıma dönme ihtimali var. Çağtay Kurukalıp da bireysel çalışmalarına devam ediyor.