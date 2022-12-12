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Fenerbahçe'deki sakat futbolculardan şampiyonluk kadrosu kurulur! Takımın yarısı yok

Spor Haberleri

Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de 8 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Sarı-Lacivertliler'de durumu en ciddi futbolcu Joao Pedro. Pedro'nun tedavisi yaklaşık 3 ay sürecek.

Sarı-Lacivertliler'deki sakatlık raporu netleşti. Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de 8 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

Ravo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında bileğinden sakatlanan Joao Pedro'nun tedavisi yaklaşık 3 ay sürecek. Pedro'nun yerine forvet transferi yapılması gündemde.

Sarı-Lacivertliler'de Emre Mor'un 1-2 gün içinde takıma katılması bekleniyor. Yaklaşık 3 aydır forma giymeyen Luan Peres'in de bir hafta içinde kontrollü şekilde çalışmalara dahil edilme ihtimali var.

Fenerbahçe'deki sakat futbolculardan şampiyonluk kadrosu kurulur! Takımın yarısı yok

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'in tedavisinin 10 gün daha sürmesi bekleniyor. Ezgjan Alioski'nin tedavisi ise minimum 2 hafta sürecek.

Enner Valencia ile bel ağrıları bulunan Altay Bayındır'ın durumu tam olarak net değil. Ancak iki ismin de kısa süre içinde takıma dönme ihtimali var. Çağtay Kurukalıp da bireysel çalışmalarına devam ediyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Joao Pedro Arda Güler Fenerbahçe Spor Haberler

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