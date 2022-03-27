Fenerbahçe'de yıldızlar bavulunu topladı! İşte takımdan ayrılacak 10 futbolcu

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Fenerbahçe'nin yeni sezonda hataya tahammülü yok. Şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapmaya başlayan sarı-lacivertlilerde 10 yabancı futbolcuyla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

11 MİLYON EUROLUK TASARRUF SAĞLANACAK

Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe, sözleşmesi sona erecek Jose Sosa'nın yanı sıra Luiz Gustavo, Pelkas, Novak ve Tisserand ile yollar ayrılacak. Kiralıklardan ise Samatta, Caulker, Max Meyer ve Lemos'a gelen teklifler de değerlendirilecek. Satılmaları halinde gelirler transfer bütçesine aktarılacak. Elde kalanlar ise yeniden kiralanacak. Takımdan ayrılacak-gönderilecek isimlerin maaşları ele alındığında yaklaşık 11 milyon euroluk bir tasarruf sağlanacak.

MESUT ÖZİL DE TOPUN AĞZINDA

Mesut Özil de bu isimler arasında. Yabancı kontenjanının azaltılması, Fenerbahçe'nin TFF'nin yeni yerli kuralına da uyum sağlamasına yardımcı olacak.

SZALAI VE MIN JAE'YE GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Sarı-lacivertliler, bazı futbolcular hakkındaki kararı ise yeni teknik direktör ile birlikte verecek. 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan Rossi'nin opsiyonu ya kullanılmayacak ya da ileride daha yüksek bedele satılma planıyla bonservisi alınacak. Attila Szalai ve Min Jae Kim gibi isimler ise yüksek teklifler almaları halinde satılabilir.