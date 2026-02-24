Fenerbahçe: "Futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık, Anderson Talisca'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık, Ederson'un sol arka adalesinde zorlanma, Jayden Oosterwolde'nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edilmiştir."
Fenerbahçe, futbolcuları Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde'nin sakatlıkları hakkında detaylı bilgi verdi. Söyüncü ve Talisca'nın kaslarında kısmi yırtık, Ederson'un kasında zorlanma ve Oosterwolde'nin kasık bölgesinde zorlanma tespit edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı