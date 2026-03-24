Haberler

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 2 yıldıza "Güle güle" denecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, sezon sonunda Çağlar Söyüncü ve Oğuz Aydın ile yollarını ayırmayı planlarken Yiğit Efe kiralanacak, Cengiz Ünder'in durumu ise belirsizliğini koruyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması sürerken, takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı.

ÇAĞLAR VE OĞUZ YOLCU

Başkan Sadettin Saran yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, sezon sonunda Çağlar Söyüncü ve Oğuz Aydın ile yollarını ayırma kararı aldı. Çağlar'ın sık sık yaşadığı sakatlıklar, Oğuz'un ise yeterli forma şansı bulamaması bu kararda etkili oldu.

YİĞİT EFE KİRALANIYOR

Genç stoper Yiğit Efe Demir'in daha fazla süre alması için kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor. Yönetim, oyuncunun gelişimini yakından takip edecek.

CENGİZ ÜNDER BELİRSİZLİĞİ

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Cengiz Ünder'in durumu ise siyah-beyazlı kulübün vereceği karara bağlı olacak. Opsiyon kullanılmazsa oyuncunun geleceği yeniden değerlendirilecek.

YENİ SEZON İÇİN YAPILANMA

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ve yönetim, kadroda köklü bir değişime giderek yeni sezona daha güçlü bir yapı ile girmeyi hedefliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

