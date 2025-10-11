Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! İlk 11'in değişmez isimleri de yolcu

Fenerbahçe, Süper Lig'de zirve takibini sürdürürken bir yandan da devre arası transfer dönemi hazırlıklarını hızlandırdı.

6 AYRILIK GERÇEKLEŞEBİLİR

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda takımda ayrılıklar yaşanacak. 2 futbolcuyla kesin olarak yolları ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, 4 isim için ise gelecek teklifler ve yapılacak takviyelere göre hareket edecek.

TEDESCO'NUN TEK DERDİ: ZAMAN

Fenerbahçe'de göreve geldiği günden bu yana yoğun mesai harcayan teknik direktör Domenico Tedesco, takımı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Samandıra tesislerinde adeta kamp kuran İtalyan teknik adam, oyuncularıyla birebir görüşmeler yaparak bireysel performansları artırmaya odaklanıyor.

Tedesco, rakip analizlerini bizzat yürütüyor ve oyun planını oturtmak için saha çalışmalarına büyük önem veriyor. En büyük sıkıntısının ise "zaman" olduğunu dile getiren genç teknik adam, ikinci yarıya kadar takımın performansını istediği seviyeye taşımayı hedefliyor.

GİDENLER LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI

Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminde ciddi bir kadro revizyonu yapılacak. İlk etapta Becao ve Bartuğ Elmaz'ın takımdan ayrılması planlanıyor.

Yabancı futbolcular arasında ise Szymanski, Fred, Jhon Duran ve En Nesyri'nin durumları, yapılacak takviyelere göre netlik kazanacak. Özellikle Szymanski ve En Nesyri'ye gelen tekliflerin yönetim tarafından değerlendirileceği, Tedesco'nun onay vermesi halinde bu isimlerden elde edilecek gelirin yeni transferler için bütçe oluşturulmasında kullanılacağı belirtiliyor.