Fenerbahçe'de taraftarın sevgilisi Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı

Teknik direktör Jorge Jesus döneminin başlamasıyla Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Serdar Dursun, sarı-lacivertlilerden ayrılmak istiyor.

SERDAR DURSUN TAKIMIN EN GOLCÜSÜ OLMUŞTU

Fanatik'te yer alan habere göre, İsmail Kartal döneminde ilk 11'de yer alan Fenerbahçe'nin bir diğer santrforu Serdar Dursun ise gelişmelerden rahatsız. Geçen sezon oynadığı 33 maçta 15 kez topu ağlara gönderen Serdar Dursun, takımın en golcü ismi olmayı başarmıştı.

"TARAMI'NİN ÖZELLİKLERİNİ BEĞENİYORUM"

Sarı lacivertliler, iyi bir bonservis teklif edilmesi durumunda Serdar Dursun'un ayrılığına onay vereceği belirtiliyor. Teknik Direktör Jesus da Portekiz basınına, Porto'nun İranlı forveti Mehdi Taremi transferi için açıklama yaptı. Jesus, "Taremi'nin özelliklerini beğeniyorum. Ancak onun pozisyonu için 4 oyuncum var. Böyle bir ihtimal doğmaz" dedi. Serdar Dursun'un olası ayrılığı sonrası sarı lacivertlilerin yeni bir forvet için hamle yapacağı vurgulanıyor.