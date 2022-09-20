Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Luan Peres dönüyor! Dev derbide kadroda olacaklar

2 Ekim'de Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye Serdar Aziz ve Luan Peres'ten müjdeli haber geldi. Sakatlıkları bulunan iki yıldızın milli arada takımlara çalışmaya başlayacağı belirtilirken, başarılı savunmacıların dev derbinin kadrosunda yer alması bekleniyor.

Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u 5-0 yenen Fenerbahçe, milli araya 3 puanla gitti. Sarı-lacivertli ekipte, Serdar Aziz ve Luan Peres'ten gelen haberler sonrası moraller tavan yaptı.

TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAKLAR

Fenerbahçe'de ağrıları bulunan Serdar Aziz ile kale direğine çarparak sakatlanan Luan Peres'in son durumları netlik kazandı. Yıldız futbolcuların durumlarının iyiye gittiği ve milli arada takımla çalışmalara başlayacakları belirtildi.

DERBİ KADROSUNDA OLACAKLAR

2 Ekim Pazar günü Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Serdar Aziz ve Luan Peres'in büyük bir aksilik olmaması durumunda dev derbinin kadrosuna alınması bekleniyor.