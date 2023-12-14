Fenerbahçe'de sakatlıktan dönen Serdar Aziz, 71 gün sonra forma giydi

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan uzak kalan Serdar Aziz, 71 gün sonra resmi müsabakada forma giydi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya temcilcisi Spartak Trnava'yı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin başarılı defansı Serdar Aziz, sakatlığını atlatarak bu maçta formasına kavuştu. Son olarak 5 Ekim'de yine Spartak Trnava ile deplasmanda oynanan müsabakada forma giyen Serdar, 71 gün sonra sahaya çıktı. 33 yaşındaki futbolcu, 63. dakikada Bright Osayi-Samuel'in yerine oyuna dahil oldu. - İSTANBUL