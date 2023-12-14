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Fenerbahçe'de sakatlıktan dönen Serdar Aziz, 71 gün sonra forma giydi

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Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncusu Serdar Aziz, sakatlığını atlatarak 71 gün sonra resmi müsabakada forma giydi. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan uzak kalan Serdar Aziz, 71 gün sonra resmi müsabakada forma giydi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya temcilcisi Spartak Trnava'yı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin başarılı defansı Serdar Aziz, sakatlığını atlatarak bu maçta formasına kavuştu. Son olarak 5 Ekim'de yine Spartak Trnava ile deplasmanda oynanan müsabakada forma giyen Serdar, 71 gün sonra sahaya çıktı. 33 yaşındaki futbolcu, 63. dakikada Bright Osayi-Samuel'in yerine oyuna dahil oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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