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Hep bir ağızdan aynı sloganı attılar! Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Ali Koç'a büyük destek

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Fenerbahçe'nin 17 Mart'ta Trabzonspor ile oynanan karşılaşmanın bitiminde yaşananların hemen ertesi günü toplanıp duyurduğu ve camianın, taraftarların, en çok da futbol takımının çıkacak sonucu merakla beklediği olağanüstü genel kurulu öncesi Ülker Stadı'nda büyük bir çoşku yaşandı.

OSAYI VE ALİ KOÇ'A COŞKULU KARŞILAMA

Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurulunun başlamasına dakikalar kala stada gelen başkan Ali Koç, yöneticiler, teknik direktör İsmail Kartal, ve oyunculardan Osayi, Ferdi ve Mert Hakan coşkuyla karşılandı. O sırada sarı-lacivertlilerin hep bir ağızdan Osayi Samuel tezehüratları yaptığı duyuldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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