Fenerbahçe'de olağan genel kurul yarın yapılacak, ibra ve bütçe görüşülecek

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Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olağan genel kurul toplantısı yarın yapılacak. Toplantıda yönetim kurulunun 1 Mart-31 Mayıs 2026 mali dönemine ilişkin ibra edilmesi görüşülecek ve tesislerde yapılması planlanan projelerle ilgili bilgilendirme sunulacak.

Fenerbahçe'de olağan genel kurul toplantısı yarın saat 10.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek. İlk olarak genel kurulu yönetecek divan başkanlığı seçimiyle başlayacak toplantıda 01.03.2026 - 31.05.2026 mali döneme ilişkin yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporları okunacak. Söz konusu tarihleri kapsayan mali döneme ilişkin faaliyetler ile ilgili yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin ibra edilmesinin genel kurulun onayına sunulacak. Daha sonra 01.06.2026 - 31.05.2027 dönemine ait bütçe okunarak, genel kuruldan onay istenecek.

Fenerbahçe Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek diğer gündem maddeleri şöyle:

Mali konularda bağımsız denetim standartlarına göre denetimi üstlenecek bağımsız denetim firması seçiminin genel kurulun onayına sunulması,

Kulübün amacı doğrultusunda kullanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından ve/veya üçüncü kişilerden taşınmaz edinilmesi (kiralama, satın alma, tahsis, intifa ve irtifak hakkı tesis edilmesi) hususunda Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesinin genel kurulun onayına sunulması,

Samandıra Can Bartu Tesislerinin Hazineye ait 14.934 m2'lik kısmının satın alınmasına ilişkin olarak; yönetim kurulunca gerekli girişimlerde bulunulması, satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda yapılacak tüm iş ve işlemler için yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması,

Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlar üzerinde; yatırım ve tesisler yapılması veya yaptırılması, plan ve projelerin hazırlanması ve uygulanması, tadilat ve yenileme dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması/yaptırılması hususunda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması, bu kapsamda;

Kenan Evren Lisesi olarak bilinen ve İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesinde bulunan 1133 ada, 11 ve 12 parselde kayıtlı toplam 13.972m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine yapılması planlanan proje ve tarihi binada Fenerbahçe Müzesi oluşturulması ve tefrişi hakkında bilgi verilmesi,

Maltepe Futbol Akademisi olarak bilinen ve İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Atışokulu Mahallesinde bulunan, 194 ada 17 parselde kayıtlı 124.217,53 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine yapılması planlanan proje hakkında bilgi verilmesi,

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerinde yer alan Metin Aşık binası projesi hakkında bilgi verilmesi,

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde seyirci kapasitesinin artırımına dair proje bilgilendirilmesi.

Kulübümüzün 3. kişilerle yaptığı/yapacağı gayrimenkul geliştirme projeleri ile ilgili yapılacak sözleşmelerde, Fenerbahçe markası ve marka unsurlarının kullanımına yönelik düzenlemeler yapılması hususunda Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesinin genel kurulun onayına sunulması,

Nata Holding ile yapılan sözleşmeye uygun olarak 'COVE1907' isimli proje hakkında bilgi verilmesi

Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıf kurmak veya kurulmuş ticari işletmelere, şirketlere, kooperatiflere, derneklere, vakıflara katılmak, pay almak; Kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi ve benzeri konularda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması,

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün izni ile gerçekleştirilmesi planlanan '120. Yıl Piyangosu' konusunda bilgilendirme yapılması ve gerekli işlemlerin takip ve ifası için Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması,

Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili olarak Medicana Eğitim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ile gerçekleştirilen iş birliğinin ve bu kapsamda imzalanan sözleşmelerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi, gerekli kararların alınması, açılması gereken davaların açılması dahil olmak üzere bilcümle hukuki sürecin başlatılması hususunda görev süresi sonuna kadar Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin genel kurulun onayına sunulması.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı