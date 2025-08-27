Fenerbahçe'de Nelson Semedo oyuna devam edemedi

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Benfica ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

SEMEDO SAKATLIK YAŞADI

Portekiz'de zorlu rakibi Benfica ile karşılaşan Fenerbahçe'de istenmeyen bir sakatlık yaşandı. Sarı-lacivertlilerde mücadeleye ilk 11'de başlayan Nelson Semedo, 10. dakikada kullanılan köşe vuruşunda rakibinden aldığı darbe sonucunda sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

YERİNE ÇAĞLAR GİRDİ

Fenerbahçe'de sakatlanan Semedo yerine 17. dakikada milli oyuncu Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.