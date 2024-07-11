Fenerbahçe'de neler oluyor? Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı

Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, dün oynanan ikinci hazırlık maçında Hajduk Split'e 1-0 yenildi.

Hazırlık maçı sonrası teknik direktör Jose Mourinho bazı isimler hakkında kararını verdi. 23 Temmuz'da Lugano ile Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turu maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de Mourinho 3 ismi dışarda bırakmak zorunda.

3 İSME YOL VERDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci ön eleme ilk tur maçına 12 gün sonra çıkacak olan ve 25 kişilik kadronun 19 Temmuz'da bildirilmesi gereken Fenerbahçe'de Mourinho'nun kadro dışı bırakması muhtemel isimlerinSamet Akaydin, Luan Peres ve Rade Krunic olduğu da gelen bilgiler arasında.