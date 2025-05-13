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Fenerbahçe'de neler oluyor? Ali Koç'tan bomba Aziz Yıldırım hamlesi

Fenerbahçe'de neler oluyor? Ali Koç'tan bomba Aziz Yıldırım hamlesi
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Fenerbahçe'de seçim atmosferi giderek ısınırken, sarı-lacivertli camiada gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. Kulüp Başkanı Ali Koç'un, eski başkan Aziz Yıldırım ile bu hafta içinde bir araya geleceği öğrenildi.

Seçim seslerinin yükseldiği Fenerbahçe camiasında kritik bir zirve gerçekleştirilecek. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın bu hafta bir araya geleceği belirtildi.

ALİ KOÇ, AZİZ YILDIRIM'DAN DESTEK İSTEYECEK

Son dönemde artan istifa çağrıları ve kulüp içinde başlatılan imza kampanyasıyla birlikte, Fenerbahçe'de 3500 kişinin imza verdiği belirtiliyor. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde gerçekleşecek olan zirvede, Ali Koç'un Aziz Yıldırım'dan destek isteyeceği iddia ediliyor.

MAHMUT USLU ADAYLIK SİNYALİ VERDİ

Fenerbahçe'de şampiyonluk umutlarının mucizelere kaldığı sezonda, kulüp içindeki muhalefet de güç kazanıyor. Eski başkan Aziz Yıldırım döneminin önemli isimlerinden Mahmut Uslu'nun, perşembe günü düzenleyeceği basın toplantısıyla başkan adaylığını açıklaması bekleniyor.

Koç ve Yıldırım'ın buluşmasında kulübün geleceğine dair önemli konuların ele alınacağı ifade edilirken, bu zirvenin Fenerbahçe'nin seçim sürecine yön verme potansiyeli taşıdığı belirtiliyor.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Ne Ali, ne Aziz. Mahmut Uslu Başkan, Fenerbahçe şampiyon.

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