Fenerbahçe'de kriz! Derbi sonrası yönetim ikiye bölündü

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile karşılaştı. Karşılaşmayı kötü bir oyunla 2-1 kaybeden Kanarya'da yeni bir kriz çıktı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği için toplantı yapan Fenerbahçe yönetimi ikiye bölündü.

YÖNETİMDE KRİZ ÇIKTI

Fenerbahçe yönetimi, acil bir toplantı yaparak durumu değerlendirdi. Başkan Ali Koç'un Amerika'da olduğu günde, Mourinho'nun görevine devam edip etmeyeceği tartışıldı.

Mourinho, bu sezon Galatasaray'a karşı üç derbide de galibiyet alamadı ve saha içindeki gerginlikleri ile gördüğü 8 kartla eleştirildi. Başkan Koç, istikrar adına Portekizli hoca ile devam edilmesi gerektiğini savunsa da, ayrılık isteyenlerin sayısı arttı. Konu, Koç'un dönüşünde tekrar görüşülecek.

MOURINHO'NUN GÖRDÜĞÜ KARTLAR

Portekizli hoca, son olarak Galatasaray'a yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde havlu attığı maçın ardından Okan Buruk'un burnunu sıktığı için kırmızı kart gördü. 6 sarı, 2 kırmızı olmak üzere 8. kartını hanesine yazdırdı. Daha önce "Kasıtlı olarak bunun uzmanı değilim" yorumunu yapan 62 yaşındaki teknik adam, takımındaki 23 oyuncudan daha fazla kart gördü.