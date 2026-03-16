Fenerbahçe'de Kerem ve Tedesco arasındaki bağlar koptu

Fenerbahçe yönetimi teknik direktör Domenico Tedesco ile yola devam etme kararı alsa da takım içinde bazı oyuncularla teknik heyet arasındaki gerilim gündeme geldi. Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun yaşanan durumdan rahatsız olduğu öne sürüldü.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN TEPKİ İDDİASI

İddiaya göre Kerem Aktürkoğlu, maçlarda ilk oyuncu değişikliği olarak tercih edilmesinden dolayı teknik direktör Tedesco'ya tepki gösterdi. Sarı-lacivertli futbolcunun bu duruma isyan ettiği öne sürülürken, Musaba ve Oğuz Aydın'ın da benzer gerekçelerle teknik adamdan şikayetçi olduğu ifade edildi.

KARAGÜMRÜK MAÇI SONRASI DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Fenerbahçe'nin Karagümrük'e mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Kerem Aktürkoğlu'nun stadyumdan ayrılış şekli de dikkat çekti. Takım arkadaşlarından ayrı şekilde stat çıkışı yapan Kerem'in hızlıca özel aracına binerek stadyumdan ayrıldığı gözlemlendi.