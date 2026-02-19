Haberler

Milan Skriniar, maça devam edemedi

Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Nottingham Forest ile oynadığı maçta kaptanı Milan Skriniar'ı sakatlık nedeniyle kaybetti. Skriniar, 23. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı ve yerine Çağlar Söyüncü dahil oldu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, evinde İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşırken, sarı-lacivertlilerde Milan Skriniar sakatlık yaşadı. Müsabakanın 23. dakikasında Skriniar, orta alanda kendini yere bırakırken maçın durması sonrası hakem Sandro Scharer sağlık ekiplerini sahaya davet etti. Slovak defans sahada yapılan ilk tedavisinin ardından maça devam edemedi. Karşılaşmanın 26. dakikasında Skriniar'ın yerine Çağlar Söyüncü dahil oldu. - İSTANBUL

