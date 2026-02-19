Milan Skriniar, maça devam edemedi

Fenerbahçe'de kaptan Milan Skriniar, Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 26. dakikada oyundan çıktı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, evinde İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşırken, sarı-lacivertlilerde Milan Skriniar sakatlık yaşadı. Müsabakanın 23. dakikasında Skriniar, orta alanda kendini yere bırakırken maçın durması sonrası hakem Sandro Scharer sağlık ekiplerini sahaya davet etti. Slovak defans sahada yapılan ilk tedavisinin ardından maça devam edemedi. Karşılaşmanın 26. dakikasında Skriniar'ın yerine Çağlar Söyüncü dahil oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı