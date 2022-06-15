Fenerbahçe'de Jorge Jesus devrimi! Futbolcularla yaptığı toplantıda söylediği söz sosyal medya gündemine oturdu

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında top başı yapan Fenerbahçe'de tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus, antrenman öncesi oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Her futbolcunun Jorge Jesus'un söylediklerinin çevirisini kulaklıkla dinlediği toplantıda tecrübeli teknik adam çok kritik söylemlerde bulundu.

"KAZANMAK, HER GÜN ŞAMPİYON OLMAK İÇİN ÇALIŞTIĞINI BİLMEKTİR"

Portekizli teknik adam, "Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir. İlk zamanlar birbirimizi tanıma ve adaptasyon dönemi. Zamanla birbirimizi daha iyi tanıyacağız" ifadelerini kullanarak oyuncularını motive etti. Jorge Jesus ayrıca hem fiziksel hem de mental olarak güçlü bir takım kurmayı hedeflediklerini belirtti.