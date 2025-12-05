Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a yol göründü

Fenerbahçe'de kaleci tercihleri sezon ilerledikçe farklı bir noktaya evrildi. Sezon başında üçüncü kaleci olarak transfer edilen Tarık Çetin'in gösterdiği başarılı performans, tüm dengeleri değiştirdi. Genç file bekçisi, kısa sürede güven veren görüntüsüyle teknik heyetin planlarını etkiledi.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT GERİ PLANA İTİLDİ

Ederson'un arkasında istikrarlı bir görüntü sergileyen Tarık, form grafiği düşen İrfan Can Eğribayat'ın gölgede kalmasına neden oldu. Dominik Livakovic'in ardından kaleyi devralan ancak performansında ciddi düşüş yaşayan İrfan Can, son haftalarda gözden düşen isimlerin başında geliyor.

AYRILIK PLANI NETLEŞİYOR

Fenerbahçe yönetimi, etkileyici çıkışıyla dikkat çeken Tarık Çetin ile yeni sözleşme yapmaya hazırlanırken, İrfan Can Eğribayat için ise ayrılık planı devreye girmiş durumda. Kulübün, 25 yaşındaki kaleciyle yolları ayırma düşüncesi giderek kesinleşiyor.