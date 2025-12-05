Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a yol göründü
Fenerbahçe'de sezon başında üçüncü kaleci olarak transfer edilen Tarık Çetin'in başarılı performansı, dengeleri değiştirdi. İrfan Can Eğribayat'ın performansındaki düşüş nedeniyle Tarık öne çıktı. Fenerbahçe yönetimi, Tarık ile yeni bir sözleşme yapmayı planlarken, İrfan Can için ayrılık planları yapılıyor.
- Fenerbahçe, üçüncü kaleci olarak transfer edilen Tarık Çetin ile yeni sözleşme yapmaya hazırlanıyor.
- Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat ile yolları ayırma düşüncesini kesinleştiriyor.
- Tarık Çetin'in başarılı performansı, İrfan Can Eğribayat'ın geri plana itilmesine neden oldu.
Fenerbahçe'de kaleci tercihleri sezon ilerledikçe farklı bir noktaya evrildi. Sezon başında üçüncü kaleci olarak transfer edilen Tarık Çetin'in gösterdiği başarılı performans, tüm dengeleri değiştirdi. Genç file bekçisi, kısa sürede güven veren görüntüsüyle teknik heyetin planlarını etkiledi.
İRFAN CAN EĞRİBAYAT GERİ PLANA İTİLDİ
Ederson'un arkasında istikrarlı bir görüntü sergileyen Tarık, form grafiği düşen İrfan Can Eğribayat'ın gölgede kalmasına neden oldu. Dominik Livakovic'in ardından kaleyi devralan ancak performansında ciddi düşüş yaşayan İrfan Can, son haftalarda gözden düşen isimlerin başında geliyor.
AYRILIK PLANI NETLEŞİYOR
Fenerbahçe yönetimi, etkileyici çıkışıyla dikkat çeken Tarık Çetin ile yeni sözleşme yapmaya hazırlanırken, İrfan Can Eğribayat için ise ayrılık planı devreye girmiş durumda. Kulübün, 25 yaşındaki kaleciyle yolları ayırma düşüncesi giderek kesinleşiyor.