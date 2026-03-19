Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli! Tedesco, yıldız isme ''Güle güle'' dedi

Sadettin Saran ile yaptığı görüşme sonucunda görevine devam eden Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, gelecek sezon tamamen kendi takımını kurmak istiyor. Bu doğrultuda mevcut kadro ile ilgili çalışmalarına başlayan İtalyan hoca, Oğuz Aydın'ı kadroda düşünmediğini yönetime ve milli yıldıza bildirdi.

  • Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, milli futbolcu Oğuz Aydın'ın gelecek sezon planlamasında yer almayacağını kendisine bildirdi.
  • Oğuz Aydın, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'de 33 maçta 1134 dakika süre alarak 3 asist yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile gerçekleştirdiği kritik görüşmenin ardından görevine devam kararı alınan İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco, gelecek sezonun rotasını şimdiden çizmeye başladı. Gelecek sezon tamamen kendi takımını kurmak isteyen genç hoca, kadroda neşteri ilk olarak milli yıldıza vurdu.

KENDİ SİSTEMİNİ KURACAK

Saran ile yaptığı toplantıda tam yetki aldığı öğrenilen Tedesco'nun, mevcut kadro üzerindeki analizlerini tamamladığı ve yönetime kapsamlı bir rapor sunduğu belirtildi. İtalyan teknik adamın, kendi oyun felsefesine uyum sağlamayan isimlerle yolları ayırarak, transfer döneminde tamamen kendi istediği profillere yöneleceği öğrenildi.

İLK VEDA: OĞUZ AYDIN

Bu operasyonun ilk kurbanı ise geride bıraktığımız sezonda transfer edilen milli futbolcu Oğuz Aydın oldu. Edinilen bilgilere göre Tedesco, genç kanat oyuncusuyla özel bir görüşme gerçekleştirerek gelecek sezonun planlamasında kendisine yer olmadığını doğrudan bildirdi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Jose Mourinho'nun prensi olan Oğuz Aydın, bu sezon neredeyse formayı unuttu. 33 maçta 1134 dakika süre alan 25 yaşındaki oyuncu, 3 asistlik skor katkısı üretti.

Cemre Yıldız
Haberler.com
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

12 ülkeden İran'a çağrı! Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş

Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Bemce de düşünmeyin. Sizin koşacak orta yapacak adama ihtiyacınız yok. Bakarsınız satı. Da atanalım nşze karşı nasıl oynayacak. Sonra da vah demeye başlarsınız. Bir başka takıma giden oyuncu sevinmeye ekse o takıma hizemey için orada değildir.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

