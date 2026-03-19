Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli! Tedesco, yıldız isme ''Güle güle'' dedi
Sadettin Saran ile yaptığı görüşme sonucunda görevine devam eden Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, gelecek sezon tamamen kendi takımını kurmak istiyor. Bu doğrultuda mevcut kadro ile ilgili çalışmalarına başlayan İtalyan hoca, Oğuz Aydın'ı kadroda düşünmediğini yönetime ve milli yıldıza bildirdi.
- Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, milli futbolcu Oğuz Aydın'ın gelecek sezon planlamasında yer almayacağını kendisine bildirdi.
- Oğuz Aydın, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'de 33 maçta 1134 dakika süre alarak 3 asist yaptı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile gerçekleştirdiği kritik görüşmenin ardından görevine devam kararı alınan İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco, gelecek sezonun rotasını şimdiden çizmeye başladı. Gelecek sezon tamamen kendi takımını kurmak isteyen genç hoca, kadroda neşteri ilk olarak milli yıldıza vurdu.
KENDİ SİSTEMİNİ KURACAK
Saran ile yaptığı toplantıda tam yetki aldığı öğrenilen Tedesco'nun, mevcut kadro üzerindeki analizlerini tamamladığı ve yönetime kapsamlı bir rapor sunduğu belirtildi. İtalyan teknik adamın, kendi oyun felsefesine uyum sağlamayan isimlerle yolları ayırarak, transfer döneminde tamamen kendi istediği profillere yöneleceği öğrenildi.
İLK VEDA: OĞUZ AYDIN
Bu operasyonun ilk kurbanı ise geride bıraktığımız sezonda transfer edilen milli futbolcu Oğuz Aydın oldu. Edinilen bilgilere göre Tedesco, genç kanat oyuncusuyla özel bir görüşme gerçekleştirerek gelecek sezonun planlamasında kendisine yer olmadığını doğrudan bildirdi.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Jose Mourinho'nun prensi olan Oğuz Aydın, bu sezon neredeyse formayı unuttu. 33 maçta 1134 dakika süre alan 25 yaşındaki oyuncu, 3 asistlik skor katkısı üretti.