Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok
Fenerbahçe, Süper Lig'de Eyüpspor ile oynayacağı maçın kadrosunu duyurdu. Sarı-lacivertli ekipte Meksikalı futbolcu Edson Alvarez'in yaşadığı ağrılar nedeniyle teknik heyet tarafından riske edilmediği ve bu sebeple maç kadrosuna dahil edilmediği belirtildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü, maç öncesinde yaptığı açıklamada Edson Alvarez'in Beşiktaş derbisinde de forma giyemeyeceğini belirterek, "İki tane sakatlık yaşadık son maçta. Archie ve Edson, bu maçta ve önümüzdeki maçta olmayacaklar" dedi.
- Fenerbahçe'de Edson Álvarez, ağrıları nedeniyle Eyüpspor karşılaşmasının kadrosunda yer almıyor.
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Edson Álvarez'in Beşiktaş derbisinde de forma giyemeyeceğini açıkladı.
- Fenerbahçe'de Archie ve Edson Álvarez, son maçta yaşanan sakatlıklar nedeniyle önümüzdeki maçlarda oynamayacak.
Fenerbahçe, Süper Lig'de Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın maç kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertli ekipte Edson Álvarez kadroda yer almadı.
AĞRILARI NEDENİYLE RİSKE EDİLMEDİ
Meksikalı futbolcunun yaşadığı ağrılar nedeniyle teknik heyet tarafından riske edilmediği öğrenildi. Bu doğrultuda Álvarez'in Eyüpspor karşılaşması öncesinde kadroya dahil edilmediği belirtildi. Oyuncunun sağlık durumunun yakından takip edildiği ifade edildi.
TEKNİK DİREKTÖRDEN DERBİ AÇIKLAMASI
Öte yandan maç önü açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco Edson Alvarez'in Beşiktaş derbisinde de forma giyemeyeceğini belirterek, "İki tane sakatlık yaşadık son maçta. Archie ve Edson, bu maçta ve önümüzdeki maçta olmayacaklar ama bizim çok kaliteli oyuncularımız var. Bu maça odaklandık. Oyuncularımdan yüksek efor göstermelerini istedim" dedi.