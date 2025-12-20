Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe, Süper Lig'de Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın maç kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertli ekipte Edson Álvarez kadroda yer almadı.

AĞRILARI NEDENİYLE RİSKE EDİLMEDİ

Meksikalı futbolcunun yaşadığı ağrılar nedeniyle teknik heyet tarafından riske edilmediği öğrenildi. Bu doğrultuda Álvarez'in Eyüpspor karşılaşması öncesinde kadroya dahil edilmediği belirtildi. Oyuncunun sağlık durumunun yakından takip edildiği ifade edildi.

TEKNİK DİREKTÖRDEN DERBİ AÇIKLAMASI

Öte yandan maç önü açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco Edson Alvarez'in Beşiktaş derbisinde de forma giyemeyeceğini belirterek, "İki tane sakatlık yaşadık son maçta. Archie ve Edson, bu maçta ve önümüzdeki maçta olmayacaklar ama bizim çok kaliteli oyuncularımız var. Bu maça odaklandık. Oyuncularımdan yüksek efor göstermelerini istedim" dedi.