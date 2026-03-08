Haberler

Fenerbahçe'de galibiyetin anahtarı ilk 45 dakika

Fenerbahçe'de galibiyetin anahtarı ilk 45 dakika
Güncelleme:
Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarında puan kaybeden ve bu iki maçında ilk yarılarında beklenen oyunu ortaya koyamayan Fenerbahçe, Samsunspor maçında farklı bir oyun planına geçiyor. Sarı-lacivertliler, Domenico Tedesco önderliğinde Samsunspor mücadelesine hızlı bir başlangıç yaparak ilk yarıdan skoru eline almayı hedefliyor.

  • Fenerbahçe, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup etmesiyle ligde zirvenin 7 puan gerisine düştü.
  • Fenerbahçe, son iki lig maçında Kasımpaşa ve Antalyaspor karşısında ilk yarıları etkisiz geçip puan kaybetti.
  • Fenerbahçe, Samsunspor maçında ilk yarıdan skor alarak maçı kontrol altına almayı hedefliyor.

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup etmesiyle zirvenin 7 puan gerisine düşen Fenerbahçe, kendi sahasında ligin zorlu takımlarından Samsunspor'u konuk edecek.

SON İKİ MAÇTA DA İLK YARILAR ÇÖPE ATILMIŞTI

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, ligde son olarak oynadığı Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarının ilk yarılarını adeta çöpe atmış, ikinci yarıda da istediği skoru alamayarak her iki maçta da puan kaybetmişti. Şampiyonluk yolunda ağır bir fatura ödeyen Tedesco, Samsunspor karşılaşmasında işi bu kez şansa bırakmak istemiyor.

HEDEF İLK 45 DAKİKADA SKORU ALMAK

Bu doğrultuda Fenerbahçe, teknik direktör Tedesco'nun da isteği doğrultusunda Samsunspor karşısında taraftarının da itici gücünü arkasına alıp ilk yarıdan istediği skoru alarak maçı koparmayı hedefliyor. Tedesco'nun, öğrencilerine baskılı başlayıp, rakip yarı sahada oynamalarını gerektiğini anlattığı öğrenildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
