Fenerbahçe'de galibiyetin anahtarı ilk 45 dakika

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup etmesiyle zirvenin 7 puan gerisine düşen Fenerbahçe, kendi sahasında ligin zorlu takımlarından Samsunspor'u konuk edecek.

SON İKİ MAÇTA DA İLK YARILAR ÇÖPE ATILMIŞTI

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, ligde son olarak oynadığı Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarının ilk yarılarını adeta çöpe atmış, ikinci yarıda da istediği skoru alamayarak her iki maçta da puan kaybetmişti. Şampiyonluk yolunda ağır bir fatura ödeyen Tedesco, Samsunspor karşılaşmasında işi bu kez şansa bırakmak istemiyor.

HEDEF İLK 45 DAKİKADA SKORU ALMAK

Bu doğrultuda Fenerbahçe, teknik direktör Tedesco'nun da isteği doğrultusunda Samsunspor karşısında taraftarının da itici gücünü arkasına alıp ilk yarıdan istediği skoru alarak maçı koparmayı hedefliyor. Tedesco'nun, öğrencilerine baskılı başlayıp, rakip yarı sahada oynamalarını gerektiğini anlattığı öğrenildi.