Fenerbahçe'de futbol akademi genel koordinatörü Şenol Çorlu oldu

Fenerbahçe'de futbol akademi genel koordinatörlüğüne Şenol Çorlu getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 1984-1992 yıllarında sarı-lacivertli ekipte forma giyen ve ikişer Süper Lig ile Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Çorlu'nun futbol akademisi genel koordinatörlüğü görevine getirildiği belirtildi.