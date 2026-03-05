Haberler

Fenerbahçe'de futbol akademi genel koordinatörü Şenol Çorlu oldu

Fenerbahçe, futbol akademi genel koordinatörlüğüne eski futbolcusu Şenol Çorlu'yu atadı. Çorlu, kulüpteki geçmişinde 1984-1992 yılları arasında forma giymiş ve önemli başarılar elde etmiştir.

Fenerbahçe'de futbol akademi genel koordinatörlüğüne Şenol Çorlu getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 1984-1992 yıllarında sarı-lacivertli ekipte forma giyen ve ikişer Süper Lig ile Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Çorlu'nun futbol akademisi genel koordinatörlüğü görevine getirildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Emre Doğan
